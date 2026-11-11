В Казахстане открыли 317-й добровольный противопожарный пост

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Мурат Муханов открыл 317-й добровольный противопожарный пост в стране. Новое подразделение создано в селе Жибек жолы Сарыагашского района Туркестанской области в рамках программы МЧС «Ауыл құтқарушылары». Оно обеспечит противопожарную защиту более 15 тысяч жителей четырёх населённых пунктов.

В зону обслуживания вошли сёла Жибек жолы, Дихан-баба, Зортобе и Саркырама. Для добровольных пожарных построено одноэтажное здание площадью 300 квадратных метров с помещениями для личного состава и размещения техники. Строительство профинансировано из местного бюджета. Расположение поста непосредственно в сельской местности позволит быстрее прибывать на вызовы и приступать к тушению пожаров.

Программа МЧС «Ауыл құтқарушылары» направлена на создание добровольных противопожарных формирований в сёлах, удалённых от профессиональных пожарных частей. К работе привлекают местных жителей, которые проходят специальную подготовку под руководством специалистов МЧС. Добровольцев обеспечивают пожарной техникой, необходимым оборудованием, средствами защиты и радиосвязью. Это позволяет им самостоятельно приступать к тушению возгораний на начальном этапе и сдерживать распространение огня до прибытия основных сил.

МЧС Казахстана совместно с местными исполнительными органами продолжает расширять сеть сельских пожарных постов. Программа позволяет организовать первичное реагирование непосредственно в населённых пунктах, сократить время ожидания помощи и