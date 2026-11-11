В Шымкенте открыли пятый универсальный комплекс экстренных служб

В Шымкенте при участии министра по чрезвычайным ситуациям РК Мурата Муханова и акима города Габита Сыздыкбекова состоялось открытие пятого универсального комплекса экстренных служб. Новый объект расположен в жилом массиве Жанаталап и объединяет пожарное подразделение, пункт скорой медицинской помощи и участковый пункт полиции. Более 11 тысяч жителей четырёх жилых массивов теперь смогут получать экстренную помощь ближе к месту проживания.

Комплекс будет обслуживать Жанаталап, Тәуелсіздікке – 20 жыл, Алтынтөбе и Көкбұлақ с общей численностью населения около 11 200 человек. Размещение трёх служб на одной территории позволит сократить время прибытия на вызовы и обеспечить согласованные действия при пожарах, авариях и других происшествиях. Для жителей отдалённых районов это означает более доступную помощь в ситуациях, когда дорога каждая минута.

На территории открыта пожарная часть №14 с гаражом на два пожарных автомобиля. Для личного состава оборудованы служебные и спальные помещения, учебный класс, столовая и пост газодымозащитной службы. Также построены учебная башня, спортивная площадка, предусмотрены помещения для медиков и участковых инспекторов полиции. Строительство заняло семь месяцев.

Это уже пятый универсальный комплекс, открытый в Шымкенте. МЧС Казахстана совместно с местными исполнительными органами продолжает развивать сеть таких объектов, чтобы экстренные службы находились ближе к населению. Новый формат объединяет специалистов, от оперативности которых зависят безопасность людей и своевременное оказание помощи.