В селе Бестерек Бестерекского сельского округа Урджарского района области Абай состоялась церемония открытия нового добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Новый пожарный пост будет обеспечивать безопасность жителей сел Бестерек, Казымбет и Ер-Кабанбай. В зоне его ответственности находятся 671 жилой дом, в которых проживают около 2 221 человек.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник ДЧС Еркін Отарғалымұлы, аким Урджарского района Акылбек Жумабекұлы, личный состав и жители села.

Новый пожарный пост построен за счет средств местного исполнительного органа. Для организации службы он обеспечен пожарной техникой и необходимым оборудованием. Добровольные пожарные готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Открытие нового поста позволит сократить время прибытия пожарных подразделений и повысить уровень безопасности сельского населения.