В Шымкенте пожарная часть получила новую жизнь спустя 43 года

В Шымкенте при участии министра по чрезвычайным ситуациям РК Мурата Муханова состоялось открытие обновлённой пожарной части №7. В здании 1983 года постройки провели перепланировку помещений, обновили внутреннюю отделку и фасад, пристроили дополнительные комнаты для отдыха и повседневных нужд пожарных. Теперь здесь созданы комфортные условия для круглосуточной службы.

История здания необычна: первоначально оно служило мастерской для сельскохозяйственной техники. В 2014 году его передали пожарным, однако помещения не были приспособлены для полноценной службы. Спустя годы здесь появились новые спальные и служебные комнаты, душевые, раздевалки и складские помещения.

Обновили и прилегающую территорию. Здесь обустроили спортивную и воркаут-площадки, зону отдыха, парковку и пожарное депо на два автомобиля. Реконструкция заняла шесть месяцев. Все работы завершены в сентябре 2026 года.

Пожарная часть №7 продолжает обеспечивать безопасность жителей Енбекшинского района Шымкента. Обновление подразделения стало ещё одним шагом в создании достойных условий для тех, кто ежедневно выезжает на пожары, приходит на помощь людям и спасает жизни.