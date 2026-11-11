В селе Жайпақ Алакольского района области Жетісу открылся пожарный пост «Ауыл құтқарушылары». Он предназначен для обеспечения противопожарной защиты населённого пункта, в котором проживают более 1 124 человек.

На открытии присутствовали исполняющий обязанности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Адамбек Оразалинов, заместитель акима Алакольского района Дастан Аханов, а также представители и личный состав гарнизона ДЧС области Жетісу.

Новый пожарный пост построен за счёт средств местного исполнительного органа. МЧС для организации службы передана пожарная автоцистерна. Подразделение также обеспечено необходимыми средствами связи и оборудованием, а к несению дежурства приступил подготовленный личный состав. В здании предусмотрены все условия для организации круглосуточной службы: бокс для размещения пожарной техники, диспетчерская, служебные кабинеты, бытовые помещения, комната отдыха и кухня. Созданная инфраструктура позволит сотрудникам полноценно нести службу и отдыхать между выездами.

В ходе мероприятия руководство ДЧС вручило ведомственные награды гражданам, внесшим значительный вклад в строительство пожарного поста. Особым моментом церемонии стала посадка деревьев на территории пожарного поста.

Открытие нового подразделения позволит приблизить пожарно-спасательную помощь к населению, повысить оперативность реагирования на происшествия и сократить время прибытия пожарных расчётов.