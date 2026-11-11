Готовность до первого снега: как спасатели МЧС готовят технику к зиме

С наступлением холодов спасательные подразделения МЧС готовятся к работе в сложных погодных условиях. Снегопады, метели и гололёд могут осложнить движение на автомобильных дорогах. Чтобы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, сотрудники МЧС заранее проверяют техническое состояние автомобилей, спасательное оборудование и средства связи.

Один из помощников спасателей в условиях бездорожья это вездеход «ТРЭКОЛ», находящийся на вооружении оперативно-спасательных отрядов ДЧС. Его главным преимуществом является высокая проходимость. Благодаря колёсам низкого давления вездеход способен передвигаться по заснеженным участкам, пересечённой местности и дорогам, где движение обычного транспорта затруднено. Такая техника особенно востребована зимой, когда из-за сильных метелей и снежных заносов отдельные участки автомобильных дорог могут оказаться труднодоступными.

Подготовка техники не заканчивается одной проверкой перед началом сезона. Поддержание её исправности и готовности к выезду лишь часть повседневной работы спасательных подразделений. После выполнения задач автомобили осматриваются, проверяется состояние оборудования, а при необходимости проводятся техническое обслуживание и устранение выявленных неисправностей.

Зимние метели нередко сопровождаются снежными заносами на трассах, готовность спасательной техники имеет особое значение. В таких условиях подразделения МЧС могут привлекаться для оказания помощи водителям и пассажирам, эвакуации людей из опасных участков и проведения аварийно-спасательных работ.

Территориальные подразделения МЧС Казахстана заблаговременно принимают меры по обеспечению готовности сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с осложнением погодных условий.