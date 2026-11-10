В селе Таскопа Темирского района Актюбинской области открылся новый пожарный пост «Ауыл құтқарушылары». Он обеспечит противопожарную защиту села, в котором проживают 621 человек.

Одноэтажное здание оборудовано всем необходимым для несения службы. Для нового поста МЧС выделило автомобиль, боевую одежду и средства связи. Личный состав сформирован из 4 человек. В здании предусмотрены диспетчерская, комнаты для отдыха и приёма пищи, а также санитарно-бытовые помещения.

Открытие нового пожарного поста позволит повысить оперативность реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации.