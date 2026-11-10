Найти за час, предупредить до трагедии: как цифровые технологии спасают жизни в Казахстане

Женщину, пропавшую среди кукурузных полей в Северо-Казахстанской области, спасатели обнаружили с помощью дрона с тепловизором всего за час. В Алматинской области беспилотник помог найти десять человек, потерявшихся в горном ущелье. За каждым таким спасением стоят технологии, которые позволяют действовать быстрее и точнее. 10 ноября, в День работников цифровизации и информационных технологий, МЧС Казахстана рассказывает, как современные разработки помогают находить людей, предупреждать опасность и спасать жизни.

За 2025-2026 годы с применением беспилотников найдены и спасены 73 человека. Сегодня в подразделениях МЧС насчитывается 242 БПЛА, 187 из которых оснащены функциями искусственного интеллекта. Они способны обнаруживать людей и транспортные средства, обследовать труднодоступные территории, вести наблюдение ночью и передавать координаты поисковым группам. В 2026 году беспилотники применялись в 4 647 операциях. Три автономных комплекса с док-станциями уже работают в Алматинской и Карагандинской областях, выполняя полёты по заданным маршрутам и передавая информацию в центры оперативного управления.

Цифровые решения помогают предотвращать чрезвычайные ситуации ещё до поступления сигнала бедствия. Камеры раннего обнаружения лесных пожаров передают информацию в Ситуационный центр МЧС, а системы мониторинга позволяют отслеживать природные угрозы и прогнозировать паводковую обстановку. На водоёмах беспилотники с громкоговорителями предупреждают отдыхающих об опасности. В области Абай проходит испытания приложение «Тумар 112», предназначенное для цифрового учёта пожароопасных нарушений в жилом секторе. Разрабатываются и решения для передачи координат людей в горах без мобильной связи. Все эти технологии направлены на то, чтобы обнаруживать угрозы раньше, сокращать время реагирования и предотвращать трагедии.

Цифровизация становится важной частью современной системы спасения. За работой беспилотников, каналов связи, систем оповещения и мониторинга стоят специалисты, обеспечивающие их надёжность и бесперебойную работу. В День работников цифровизации и информационных технологий МЧС Казахстана поздравляет профессионалов отрасли. Их работа помогает спасателям принимать решения в критические минуты, когда от скорости получения информации зависит человеческая жизнь.