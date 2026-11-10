Глава МЧС доложил о мерах пожарной безопасности в отопительный период

Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов выступил на Заседании Правительства по вопросам прохождения отопительного периода и мерах пожарной безопасности в отопительный период.

По словам Министра, анализ прошлого года показывает, что в отопительный период свыше 55% пожаров происходит в жилом секторе, а именно в частных жилых домах. Основными причинами пожаров являются нарушения правил монтажа и эксплуатации электроприборов, печного отопления, а также неосторожное обращение с огнем.

МЧС осуществляется комплекс профилактических мероприятий. Поводится риск-ориентированная профилактика жилого сектора. Здесь работа выполняется не по количеству домов, а по степени угрозы возникновения пожаров. В отличие от массовых обходов, посещение осуществляется целенаправленно в семьях социально уязвимых категорий населения, где вероятность возникновения пожара и тяжесть их последствий требуют особого внимания.

Сегодня на учете состоит свыше 93-х тысяч домов данной категории. С августа т.г. в рамках подготовки к отопительному периоду проводятся подворовые обходы с обследованием печного отопления и электрооборудования.

Выявленные отдельные нарушения устраняются на месте, проведена очистка 6 148 дымоходов, ремонт 3 189 печей и 3 439 систем электроснабжения, жителям разъясняются правила пожарной безопасности.

В рамках социальной помощи совместно с местными исполнительными органами устанавливаются пожарные датчики. Только с августа установлено более 13 тысяч датчиков.

Следует отметить, что с прошлого года действует обязательное требование к индивидуальным жилым домам по оборудованию автономными дымовыми пожарными извещателями. Также в многоквартирных жилых домах предусмотрена установка адресной пожарной сигнализации с передачей сигнала на пожарный пост или мобильный телефон.

Законом «О гражданской защите» закреплена компетенция по приемке в эксплуатацию жилых высотных зданий и объектов с массовым пребыванием людей. Принятие нового Строительного Кодекса позволило усилить обеспечение безопасности объектов строительства. В целом принятые меры направлены на снижение потенциальных рисков и повышение пожарной безопасности жилого фонда.

Запущена специальная акция «Ата-ананың үйін тексер», направленная на выявление и устранение пожарных рисков непосредственно по месту проживания пенсионеров.

Совместно с акиматами и волонтерами оказывается адресная помощь в обеспечении безопасности их жилья, организована горячая линия для оперативного реагирования на обращения.

Параллельно проводится поэтапная цифровизация профилактической работы. Разработано мобильное приложение «Тұмар 112», направленное на повышение эффективности профилактики в жилом секторе. Приложение позволит вести электронный учет обходов жилого сектора, фиксировать пожарные риски с фотофиксацией и геолокацией, а также формировать единую базу данных. В перспективе накопленная информация позволит определять наиболее уязвимые дома, отслеживать устранение выявленных нарушений и обеспечивать дежурные службы актуальными сведениями для принятия оперативных решений при поступлении сообщений о пожарах.

Таким образом создается единая цифровая система, объединяющая профилактику и оперативное реагирование. Сейчас проект запущен в пилотном режиме в области Абай. По результатам апробации планируется его дальнейшее внедрение в регионах.

Особое внимание уделяется обучению детей навыкам безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях и оказанию первой медицинской помощи. Совместно с Министерством просвещения на постоянной основе проводятся открытые уроки, инструктажи и практические учения. Активно развиваются детские кружки «Юные спасатели и пожарные», сегодня их по стране 2,5 тысячи.

В рамках повышения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, продолжается развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы подразделений Министерства. В этом году по стране построено 19 пожарных депо, из которых 7 универсальных, предусматривающих функционирование пожарных и медицинских служб.

Осуществляется закуп более 160 единиц пожарной техники и порядка 1,5 тысяч единиц оборудования, свыше 2-х тысяч единиц боевой одежды.

В рамках исполнения поручения Главы государства продолжается реализация ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары», направленной на защиту отдаленных сельских населенных пунктов. На сегодня по стране функционируют 312 пунктов пожаротушения, в радиусе обслуживания находится 978 населенных пунктов.

В отопительный период основные усилия будут сосредоточены на жилом секторе и обеспечении пожарной безопасности.