Маленькое устройство - большая защита!

Безопасность дома начинается с простых, но важных вещей. Одно из таких решений - установка специальных устройств, которые могут вовремя предупредить об опасности.

Автономный дымовой пожарный извещатель реагирует на появление дыма и подаёт звуковой сигнал, помогая своевременно обнаружить пожар.

Автономный извещатель угарного газа обнаруживает опасную концентрацию газа и предупреждает об угрозе звуковым сигналом. Угарный газ не имеет цвета и запаха, поэтому его присутствие невозможно определить самостоятельно.

Место установки каждого устройства выбирайте согласно инструкции производителя. Особое внимание уделите помещениям с газовым оборудованием, печами и каминами.

А как правильно установить автономный дымовой пожарный извещатель? Смотрите в следующем видео - покажем всё пошагово!

Помните: безопасность складывается из простых решений, которые могут спасти жизнь.

Берегите себя и своих близких!