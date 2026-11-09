АНОНС
Шымкент соберет представителей девяти стран для обсуждения совместного реагирования на ЧС
13 ноября в Шымкенте состоится XXXVIII заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям СНГ с участием представителей девяти стран и Исполнительного комитета СНГ.
В центре внимания - совместное реагирование на масштабные ЧС, координация спасательных служб и международное сотрудничество. Казахстан принимает заседание впервые за 11 лет.
Приглашаем представителей СМИ осветить международную встречу.
13 ноября 2026 года, 09:40
Шымкент, комплекс «Қызғалдақ»
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