Шымкент соберет представителей девяти стран для обсуждения совместного реагирования на ЧС

13 ноября в Шымкенте состоится XXXVIII заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям СНГ с участием представителей девяти стран и Исполнительного комитета СНГ.

В центре внимания - совместное реагирование на масштабные ЧС, координация спасательных служб и международное сотрудничество. Казахстан принимает заседание впервые за 11 лет.

Приглашаем представителей СМИ осветить международную встречу.

13 ноября 2026 года, 09:40

Шымкент, комплекс «Қызғалдақ»

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