В селе Алтынемел Кербулакского района области Жетісу состоялось торжественное открытие 252-го добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Пожарный пост обеспечит противопожарную защиту жителей шести населённых пунктов – Алтынемел, Ақбастау, Қарлығаш, Байғазы, Қызылмектеп и Тастыбастау, где проживает 2 220 человек.

В торжественном открытии приняли участие начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Қанат Алтынбеков, аким района Жанат Жүнісбеков, а также руководство и личный состав гарнизона ДЧС области Жетісу.

Пожарный пост построен за счёт средств местных исполнительных органов. Созданы необходимые условия для круглосуточного несения службы. Здание пожарного поста оборудовано боксом, комнатой отдыха, кухней, душевой комнатой, системой отопления. Для несения службы укомплектован сотрудниками, которые прошли соответствующеее обучение в ДЧС. МЧС обеспечил пост необходимыми средствами и оборудованием для тушения пожаров, а также пожарной автоцистерной.

В ходе мероприятия награждены участники, внесшие значительный вклад в защиту населения и обеспечение общественной безопасности. Новый объект стал важным шагом в укреплении противопожарной защиты Кербулакского района.