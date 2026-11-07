Сборная Казахстана — чемпионы мира и рекордсмены мира по пожарно-спасательному спорту!

В городе Баку (Азербайджанская Республика) состоялся заключительный день соревнований в рамках XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

Финальный этап чемпионатов прошёл в дисциплине «Боевое развёртывание», ставшей заключительным испытанием для национальных сборных. На протяжении всех соревновательных дней спортсмены демонстрировали высокий уровень профессиональной и физической подготовки, слаженность командной работы и стремление к достижению наилучших результатов.

В заключительный день развернулась напряжённая борьба между сильнейшими сборными мира. Каждая команда продемонстрировала серьёзную подготовку, мастерство и волю к победе.

По итогам соревнований мужская сборная Казахстана завоевала золотые медали чемпионата мира, показав результат 24,52 секунды и установив НОВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД!

Второе место заняла сборная Монголии с результатом 25,08 секунды, третье — сборная Узбекистана (25,45 секунды).

Состав мужской сборной Казахстана:

1. Шамшоллаев Ансар

2. Ануарбеков Назарбек

3. Қонысбаев Абай

4. Абильбаев Дінмұхамед

5. Подгородецкий Петр

6. Савон Дмитрий

7. Избасаров Ильдар

Среди женских команд призовые места распределились следующим образом:

1 место — Россия (23,79 секунды, мировой рекорд);

2 место — Беларусь (23,92 секунды);

3 место — Казахстан (25,41 секунды).

Состав женской сборной Казахстана:

1. Серикханова Алла

2. Байтикова Айдана

3. Реджеметова Ситора

4. Дзолба Оксана

5. Аленина Регина

6. Подгородецкая Кристина

7. Салмина Валентина

Итоги общекомандного зачёта чемпионатов мира

По итогам четырёх дней упорной борьбы, включавших соревнования в четырёх спортивных дисциплинах, были определены сильнейшие национальные сборные в общекомандном зачёте.

На протяжении чемпионатов спортсмены боролись за каждую долю секунды, демонстрируя высокий уровень мастерства, выносливость и командный дух.

В общекомандном зачёте среди мужчин призовые места распределились следующим образом:

1 место — Российская Федерация;

2 место — Республика Беларусь;

3 место — Республика Казахстан.

В общекомандном зачёте среди женщин:

1 место — Российская Федерация;

2 место — Республика Беларусь;

3 место — Республика Казахстан.

Таким образом, мужская и женская национальные сборные Казахстана вошли в тройку сильнейших команд мира, завоевав бронзовые награды в общекомандном зачёте XXI и XII чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту соответственно.

Завершение чемпионатов мира стало ярким итогом четырёх дней напряжённой спортивной борьбы, объединившей сильнейших представителей пожарно-спасательного спорта из разных стран.

Особым достижением Казахстана стала историческая победа мужской сборной в дисциплине «Боевое развёртывание», сопровождавшаяся установлением нового мирового рекорда.

Казахстанские спортсмены в очередной раз подтвердили высокий уровень отечественного пожарно-спасательного спорта и способность достойно конкурировать с сильнейшими сборными мира.

Золотые медали, новый мировой рекорд и два третьих места в общекомандном зачёте стали достойным итогом выступления национальных сборных Казахстана на мировой арене!