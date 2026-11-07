В Алматы открыли новый жилой комплекс для спасателей

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов открыл в Алматы служебный жилой комплекс «Құтқарушылар үйі» , где вручили ключи восьми семьям спасателей. Проект реализован за счёт внебюджетных средств Фонда казахстанских спасателей без привлечения средств государственного бюджета.

Новый жилой комплекс расположен в Бостандыкском районе города, рядом с пожарной частью. Он состоит из двухэтажных таунхаусов с просторными многокомнатными квартирами и индивидуальными парковочными местами. В каждой квартире предусмотрены три спальни, кухня-гостиная и санузел. Жильё полностью оснащено мебелью, бытовой техникой и готово к заселению.

На прилегающей территории обустроены мини-футбольное поле, детская игровая площадка, зона барбекю и беседки для семейного отдыха. Рядом расположен фитнес-центр Batyr Team. Для сотрудников и их близких созданы условия для комфортного проживания, занятий спортом и полноценного отдыха.

Открытие «Құтқарушылар үйі» стало очередным шагом в решении жилищных вопросов сотрудников МЧС. Реализация подобных проектов за счёт внебюджетных средств позволяет обеспечивать спасателей современным жильём и создавать достойные условия для их семей.