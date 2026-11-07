Завершился третий день чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту
В городе Баку (Азербайджанская Республика) завершился третий день соревнований в рамках XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.
Третий этап чемпионатов прошёл в дисциплине «Пожарная эстафета 4×100 метров». В ходе соревнований развернулась упорная и напряжённая борьба между национальными сборными. Спортсмены продемонстрировали командную сплочённость, скорость, выносливость и высокий уровень подготовки.
По итогам соревнований среди женщин сборная Республики Казахстан обновила национальный рекорд в дисциплине «Пожарная эстафета 4×100 метров»!
В состав команды, установившей новый национальный рекорд, вошли:
Аленина Регина;
Байтикова Айдана;
Реджеметова Ситора;
Салмина Валентина.
Итоги командного зачёта среди женщин:
1-е место — Российская Федерация (59,75 сек.);
2-е место — Республика Узбекистан (61,1 сек.);
3-е место — Республика Беларусь (61,68 сек.);
4-е место — Республика Казахстан (61,69 сек.);
5-е место — Германия (70,97 сек.).
Итоги командного зачёта среди мужчин:
1-е место — Республика Беларусь (55,26 сек.);
2-е место — Китайская Народная Республика (56,07 сек.);
3-е место — Российская Федерация (56,21 сек.);
4-е место — Республика Казахстан (57,26 сек.);
5-е место — Монголия (61,91 сек.).
Соревнования выходят на заключительный этап. Завтра состоится финальный день чемпионатов мира, в рамках которого спортсмены выступят в дисциплине «Боевое развертывание».
По итогам заключительного этапа будут определены общекомандные результаты и окончательное распределение мест среди мужских и женских национальных сборных.
Впереди решающие старты, которые определят сильнейшие команды чемпионатов мира!