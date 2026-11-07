Завершился третий день чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту

В городе Баку (Азербайджанская Республика) завершился третий день соревнований в рамках XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

Третий этап чемпионатов прошёл в дисциплине «Пожарная эстафета 4×100 метров». В ходе соревнований развернулась упорная и напряжённая борьба между национальными сборными. Спортсмены продемонстрировали командную сплочённость, скорость, выносливость и высокий уровень подготовки.

По итогам соревнований среди женщин сборная Республики Казахстан обновила национальный рекорд в дисциплине «Пожарная эстафета 4×100 метров»!

В состав команды, установившей новый национальный рекорд, вошли:

Аленина Регина;

Байтикова Айдана;

Реджеметова Ситора;

Салмина Валентина.

Итоги командного зачёта среди женщин:

1-е место — Российская Федерация (59,75 сек.);

2-е место — Республика Узбекистан (61,1 сек.);

3-е место — Республика Беларусь (61,68 сек.);

4-е место — Республика Казахстан (61,69 сек.);

5-е место — Германия (70,97 сек.).

Итоги командного зачёта среди мужчин:

1-е место — Республика Беларусь (55,26 сек.);

2-е место — Китайская Народная Республика (56,07 сек.);

3-е место — Российская Федерация (56,21 сек.);

4-е место — Республика Казахстан (57,26 сек.);

5-е место — Монголия (61,91 сек.).

Соревнования выходят на заключительный этап. Завтра состоится финальный день чемпионатов мира, в рамках которого спортсмены выступят в дисциплине «Боевое развертывание».

По итогам заключительного этапа будут определены общекомандные результаты и окончательное распределение мест среди мужских и женских национальных сборных.

Впереди решающие старты, которые определят сильнейшие команды чемпионатов мира!