Спасатели МЧС напоминают о мерах предосторожности в горах

МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения правил поведения в горах. В первую очередь надо обратить внимание на проработку и подготовку маршрута, ознакомиться с прогнозом погоды. Сообщить о походе в горы в службу 112 и предполагаемое время возвращения.

Физические лица до начала путешествия информируют территориальный орган МЧС о маршрутах передвижения по труднодоступной местности, водным, горным и спелеологическим объектам, связанным с повышенным риском для жизни, в форме уведомления одним из следующих способов: по телефону 112 единой дежурно-диспетчерской службы, по адресу электронной почты территориального органа, указанному на официальном сайте. Уведомление должно включать в себя следующие сведения: фамилию, имя, отчество и контактные данные физического лица. При групповом путешествии информирование территориального органа МЧС осуществляется одним из участников группы с указанием количества участников группы, их данных и контактов, информацию о маршруте передвижения (месте начала и окончания маршрута, протяженности маршрута, предполагаемых местах ночлега и отдыха).

Перед тем как отправляться в горы изучите маршрут - узнайте его протяжённость, перепад высот, сложные участки, возможные места привалов. Сообщите близким куда и когда идёте, когда планируете вернуться. Проверьте прогноз погоды – в горах она меняется резко, возможны штормы. Изучите местность - возьмите карту, компас, GPS или навигатор. Подготовьтесь физически – особенно если маршрут сложный и включает подъемы на большие высоты.

Минимальный набор снаряжения, который нужно брать: трекинговая горная обувь. Одежда по принципу «многослойности»: термобельё, утепляющий слой, ветровка/дождевик. Запас воды и еды – берите больше, чем нужно по расчету. Аптечка: бинты, антисептики, обезболивающие, лейкопластыри, лекарства. Средства ориентации: карта, компас, навигатор, заряженный телефон и пауэрбанк. Солнцезащита: очки, крем, головной убор. Фонарь и запасные батарейки. Свисток или сигнальное зеркало для подачи сигналов в случае ЧП.

Двигайтесь группой, не отставайте и не уходите вперёд. Берегите силы - распределяйте нагрузку равномерно. Не покидайте тропу, особенно в незнакомой местности, можно легко заблудиться.