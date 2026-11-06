Депутатам Курултая представили результаты модернизации воинской части МЧС в Акколе

В городе Акколь Акмолинской области депутаты Комитета Курултая Республики Казахстан по международным делам, обороне и безопасности во главе с председателем Маратом Кожаевым ознакомились с результатами модернизации воинской части МЧС и условиями прохождения воинской службы.

Председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК генерал-майор Арман Калиев и командир воинской части Болатхан Смагулов рассказали о деятельности подразделения, подготовке личного состава и проведённых работах по обновлению военного городка. Депутатам показали казармы, служебные и бытовые помещения, а также созданные условия для службы и отдыха военнослужащих.

Особое внимание уделили солдатам срочной службы. Депутаты пообщались с военнослужащими, поинтересовались их повседневной жизнью, подготовкой и условиями проживания. В солдатской столовой ознакомились с организацией питания и попробовали блюда из ежедневного рациона личного состава.

МЧС Казахстана продолжает работу по модернизации военной инфраструктуры, созданию современных условий для прохождения службы и повышению готовности подразделений гражданской обороны к выполнению задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.