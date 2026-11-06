В Атырауской области под руководством МЧС проведены пожарно-тактические учения по отработке действий при ликвидации крупных пожаров и аварий на объектах нефтегазовой отрасли. Основной целью стала проверка готовности сил и средств к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, совершенствование взаимодействия пожарно-спасательных подразделений и объектовых служб, а также практическое применение современных технологий пожаротушения.

На первом этапе на территории нефтеперерабатывающего завода отработаны действия по развёртыванию оперативного штаба пожаротушения, управлению силами и средствами, спасению условно пострадавших работников, а также организации взаимодействия между подразделениями государственной и профессиональных противопожарных служб. Информация о ходе учений и развитии условной чрезвычайной ситуации передавалась в Ситуационный центр МЧС. Особое внимание уделено применению современных технологий при тушении пожаров в условиях высоких температур. В частности, задействован пожарный робот «Қалқан» отечественного производства, позволяющий дистанционно подавать огнетушащие вещества в опасную зону, снижая риски для личного состава.

Второй этап состоялся на учебном полигоне «Акберен», где смоделирована ситуация с возникновением пожара вследствие газонефтяного фонтанирования. Для ликвидации условного возгорания применены два автомобиля газоводяного тушения (АГВТ), один из которых прибыл из Западно-Казахстанской области. Кроме того, в ходе учений специалистами управления экологии отработан порядок проведения замеров уровня загрязнения окружающей среды в зоне условной чрезвычайной ситуации.

В учениях приняли участие подразделения ДЧС Атырауской области, АО «Семсер Өрт сөндіруші», представители компании «КазМунайГаз», управления экологии (МЭПР) и служб взаимодействия. За ходом проведения учений также наблюдали представители руководящего состава ДЧС Павлодарской области и города Шымкент. Всего к учениям привлечены 135 человек личного состава и 31 единица техники ДЧС, АО «Семсер Өрт сөндіруші» и служб взаимодействия.

По итогам отработаны вопросы оперативного управления силами и средствами, межрегионального взаимодействия, применения специализированной пожарной техники и современных роботизированных комплексов. Проведение подобных мероприятий способствует повышению профессиональной подготовки личного состава, совершенствованию тактики тушения сложных пожаров и укреплению готовности пожарно-спасательных подразделений к реагированию на чрезвычайные ситуации на объектах нефтегазового комплекса.