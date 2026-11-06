Обратите внимание на пожарную безопасность строительных объектов!

С 1 февраля 2026 года перед вводом в эксплуатацию новых строительных объектов высотой более 28 метров, а также объектов, относящихся к категории объектов с массовым пребыванием людей, необходимо получить заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности.

Для получения заключения необходимо обеспечить выполнение всех предусмотренных требований пожарной безопасности. Особое внимание следует уделить исправности систем противопожарной защиты, наличию и работоспособности пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, средств пожаротушения, а также обеспечению свободных путей эвакуации.

Соблюдение этих требований необходимо предусмотреть на всех этапах строительства и завершить до ввода объекта в эксплуатацию. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности возлагается на собственников и лиц, ответственных за строительство и эксплуатацию объектов.

МЧС напоминает, что своевременное выполнение противопожарных мероприятий позволяет снизить риск возникновения пожаров, обеспечить безопасную эвакуацию людей и предотвратить возможные трагические последствия.

Пожарная безопасность – залог сохранения жизни и здоровья людей!