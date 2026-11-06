Завершился второй день чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту
В городе Баку (Азербайджанская Республика) завершился второй день соревнований в рамках XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.
Второй этап чемпионатов прошёл в дисциплине «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями». Спортсмены продемонстрировали скорость, выносливость, координацию и высокий уровень технической подготовки.
Итоги командного зачёта среди мужчин:
1-е место - Российская Федерация (93,26 сек.);
2-е место - Республика Беларусь (93,54 сек.);
3-е место - Республика Узбекистан (93,89 сек.);
4-е место - Китайская Народная Республика (95,90 сек.);
5-е место - Республика Казахстан (96,67 сек.).
Итоги командного зачёта среди женщин:
1-е место - Российская Федерация (96,86 сек.);
2-е место - Республика Узбекистан 98,62 сек.);
3-е место - Республика Беларусь (99,74 сек.);
4-е место - Республика Казахстан (100,72 сек.);
5-е место - Германия (118,16 сек.).
Соревнования продолжаются. Сегодня участники чемпионатов мира встретятся на следующем этапе - в дисциплине «Пожарная эстафета 4×100 метров». Желаем национальным сборным Казахстана успешных выступлений, высоких результатов и новых побед!