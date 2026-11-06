Завершился второй день чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту

В городе Баку (Азербайджанская Республика) завершился второй день соревнований в рамках XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

Второй этап чемпионатов прошёл в дисциплине «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями». Спортсмены продемонстрировали скорость, выносливость, координацию и высокий уровень технической подготовки.

Итоги командного зачёта среди мужчин:

1-е место - Российская Федерация (93,26 сек.);

2-е место - Республика Беларусь (93,54 сек.);

3-е место - Республика Узбекистан (93,89 сек.);

4-е место - Китайская Народная Республика (95,90 сек.);

5-е место - Республика Казахстан (96,67 сек.).

Итоги командного зачёта среди женщин:

1-е место - Российская Федерация (96,86 сек.);

2-е место - Республика Узбекистан 98,62 сек.);

3-е место - Республика Беларусь (99,74 сек.);

4-е место - Республика Казахстан (100,72 сек.);

5-е место - Германия (118,16 сек.).

Соревнования продолжаются. Сегодня участники чемпионатов мира встретятся на следующем этапе - в дисциплине «Пожарная эстафета 4×100 метров». Желаем национальным сборным Казахстана успешных выступлений, высоких результатов и новых побед!