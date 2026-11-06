В селе Коктума Алакольского района области Жетісу открылся 311-й пожарный пост в рамках программы «Ауыл құтқарушылары». Он обеспечит противопожарную защиту трёх населённых пунктов: Коктума, Ақши и станции Коктума. В зоне ответственности поста проживают 2 430 человек, а в курортный сезон одновременно находятся от 25 до 35 тысяч человек.

В церемонии открытия приняли участие исполняющий обязанности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Адамбек Оразалинов, заместитель акима Алакольского района Дастан Аханов, личный состав гарнизона и местные жители.

Местный исполнительный орган выделил средства на строительство и обустройство пожарного поста. МЧС передал подразделению пожарную автоцистерну. В здании оборудованы бокс для техники, диспетчерская, комната отдыха, кухня и санитарный узел с душевой. Предусмотрено электрическое отопление, позволяющее поддерживать необходимые условия для круглосуточного дежурства.

В ходе мероприятия руководство ДЧС вручило ведомственные награды гражданам, внесшим вклад в строительство и обустройство объекта. Сотрудники поста будут нести круглосуточное дежурство. Новый пост позволит сократить время прибытия пожарных подразделений, повысить уровень безопасности жителей и гостей региона, особенно в период курортного сезона.