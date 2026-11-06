В МЧС разъяснили ключевые положения Послания Президента

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов провел совещание, посвященное разъяснению Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» от 28 октября 2026 года.

В ходе совещания глава ведомства ознакомил личный состав с основными положениями Послания, акцентировав внимание на вопросах цифровизации, технологического развития, модернизации инфраструктуры и повышения эффективности государственного управления.

Особое внимание уделено задачам, имеющим непосредственное значение для системы гражданской защиты. В их числе совершенствование механизмов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, развитие спасательной инфраструктуры, внедрение современных технологий и повышение готовности подразделений к реагированию на природные и техногенные угрозы.

В завершение совещания отмечена важность реализации обозначенных Главой государства приоритетов в деятельности органов гражданской защиты, дальнейшего развития системы обеспечения безопасности и повышения уровня защищенности населения.