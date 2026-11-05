Завершился первый этап чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту

В городе Баку (Азербайджанская Республика) состоялся первый день соревнований в рамках XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. В международных соревнованиях принимают участие представители более 20 стран мира.

Первый этап чемпионатов прошёл в дисциплине «Подъём по штурмовой лестнице». Спортсмены продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, скорость, технику и мастерство.

Итоги командного зачёта среди мужчин:

1-место - Российская Федерация (79,26 сек.);

2-место - Республика Беларусь (81,88 сек.);

3-место - Республика Узбекистан (84,74 сек.);

4-место - Китайская Народная Республика (85,02 сек.);

5-место - Республика Казахстан (87,42 сек.).

Итоги командного зачёта среди женщин:

1-место - Российская Федерация (41,95 сек.);

2-место - Республика Беларусь (42,28 сек.);

3-место - Республика Казахстан (43,98 сек.);

4-место - Республика Узбекистан (44,99 сек.);

5-место - Монголия (53,56 сек.).

Соревнования продолжаются. Сегодня спортсменам предстоит выступить в дисциплине «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями», где участники продемонстрируют скорость, выносливость и технику преодоления препятствий. Желаем нашим спортсменам успешных стартов!