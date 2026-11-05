Не откладывайте безопасность на завтра!

В отопительный период особенно важно соблюдать правила безопасности при эксплуатации печей. Неисправность печи или дымохода, а также недостаточная вентиляция помещений могут привести к пожару и отравлению угарным газом.

Чтобы предотвратить возможную опасность, сделайте это уже сегодня:

Проверьте исправность печи и дымохода;

Убедитесь, что дымоход не засорён;

Обеспечьте постоянную и надлежащую вентиляцию помещений;

Обязательно установите датчик угарного газа;

Не оставляйте топящуюся печь без присмотра и не храните рядом с ней горючие материалы.

Один датчик может спасти жизнь целой семьи!