Не откладывайте безопасность на завтра!
В отопительный период особенно важно соблюдать правила безопасности при эксплуатации печей. Неисправность печи или дымохода, а также недостаточная вентиляция помещений могут привести к пожару и отравлению угарным газом.
Чтобы предотвратить возможную опасность, сделайте это уже сегодня:
Проверьте исправность печи и дымохода;
Убедитесь, что дымоход не засорён;
Обеспечьте постоянную и надлежащую вентиляцию помещений;
Обязательно установите датчик угарного газа;
Не оставляйте топящуюся печь без присмотра и не храните рядом с ней горючие материалы.
Один датчик может спасти жизнь целой семьи!