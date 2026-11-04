В селе Қызылқақ Иртышского района Павлодарской области открылся новый пожарный пост «Ауыл құтқарушылары». Он обеспечит противопожарную защиту села, в котором проживают 260 человек.

Одноэтажное здание оборудовано всем необходимым для несения службы. Для нового пункта МЧС выделило пожарную автоцистерну. Кроме того, подразделение обеспечили боевой одеждой и средствами связи. В здании предусмотрены диспетчерская, комнаты для отдыха и приёма пищи, а также санитарно-бытовые помещения. Отопление осуществляется на твёрдом топливе, водоснабжение централизованное.

В завершение мероприятия отличившиеся участники были отмечены наградами от имени начальника ДЧС Павлодарской области. С открытием нового подразделения оперативность реагирования на возгорания и другие чрезвычайные ситуации существенно повысится.