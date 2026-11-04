В селе Жетіжар Бескарагайского района области Абай состоялось открытие 309-го добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Новый пожарный пост будет обслуживать четыре населённых пункта: Жетіжар, Кривинка, Лесной и Грачи. Общая численность населения этих сёл составляет 1 369 человек.

В церемонии открытия принял участие начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Еркін Отарғалымұлы, аким Бескарагайского района Ділдар Қалиқанұлы местные жители.

Пожарный пост оснащён необходимыми инженерно-коммуникационными системами, специальной техникой и оборудованием. В здании предусмотрены гараж для пожарного автомобиля, пункт связи, столовая, спальные и санитарно-технические помещения.

Открытие пожарного поста позволит оперативно реагировать на пожары и чрезвычайные ситуации в селе Жетіжар и близлежащих населённых пунктах, сократить время прибытия к месту происшествия и повысить уровень безопасности жителей.