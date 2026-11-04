В селе Приречное Житикаринского района Костанайской области завершено строительство пожарного поста в рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары». Пожарный пост расположен в 60 километрах от города Житикары. Его открытие позволит повысить уровень пожарной безопасности трех населенных пунктов с численностью населения около 800 человек.

В торжественном открытии объекта приняли участие заместитель начальника ДЧС Костанайской области Марат Нургалиев, аким Житикаринского района Аслан Жаныспаев, а также представители ДЧС и местные жители.

В здании предусмотрены гаражный бокс для размещения пожарной техники, санитарный узел, кухонное помещение и комната отдыха. Для обеспечения службы выданы новые комплекты боевой одежды пожарного. Также акиму района Аслану Жаныспаеву вручены ключи от нового пожарного поста, сотруднику пожарного поста вручены ключи от пожарного автомобиля.

В ходе торжественной церемонии за значительный вклад в развитие системы гражданской защиты Благодарственными письмами МЧС награждены представители местных исполнительных органов.

Открытие пожарного поста станет важным шагом в развитии добровольных противопожарных формирований и укреплении безопасности жителей отдалённых населённых пунктов.