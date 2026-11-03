В селе Озерное Жамбылского района Северо-Казахстанской области состоялось открытие 307-го добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Новый пожарный пост будет обеспечивать пожарную безопасность трёх населённых пунктов, в которых проживает около 700 человек.

Местными исполнительными органами проведена необходимая работа по созданию условий для несения службы, в том числе оборудованы помещения для отдыха личного состава. МЧС, в свою очередь, оснастило пост необходимой пожарной техникой и оборудованием.

Открытие нового объекта позволит значительно сократить время прибытия подразделений к месту вызова, повысить оперативность реагирования и эффективность действий при ликвидации пожаров и других чрезвычайных ситуаций.