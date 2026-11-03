В Акколе созданы современные условия для службы и проживания военнослужащих МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов посетил воинскую часть в городе Акколь Акмолинской области, где ознакомился с результатами модернизации инфраструктуры, условиями прохождения воинской службы и проживания личного состава.

В воинской части проведены масштабные работы по обновлению служебных и бытовых помещений. Отремонтированы контрольно-пропускные пункты, дежурная часть, караульные помещения, культурно-досуговый центр, столовая и буфеты. Обустроены современные спортивный и тренажёрный залы, фитнес-зона, комната психологической разгрузки и библиотека. На территории установлено наружное освещение, оборудованы спортивные площадки, проведены работы по благоустройству.

Значительные изменения коснулись и жилого городка. Отремонтированы квартиры, подъезды многоквартирных домов, входные группы и помещения общего пользования. Для семей военнослужащих обустроены детская и спортивная площадки, фонтан и зона отдыха. Фасады жилых домов украсили тематические муралы, посвящённые спасателям. Продолжаются работы по переводу жилого городка на газовое отопление.

Мурат Муханов также встретился с военнослужащими срочной службы и пообщался с ними. Министр поинтересовался условиями службы, организацией питания, отдыха и повседневного быта солдат. Создание достойных условий для военнослужащих и их семей, развитие инфраструктуры воинских частей и обеспечение качественной подготовки личного состава остаются важными направлениями работы МЧС Казахстана.