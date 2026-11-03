МЧС Казахстана обменялось опытом с университетом Турции

Делегация МЧС Республики Казахстан во главе с вице-министром по чрезвычайным ситуациям Ерболатом Садырбаевым и председателем Комитета промышленной безопасности Рашидом Дубаевым посетила с рабочей поездкой Стамбульский технический университет (ITU). В состав делегации вошли представители компании ERG и территориальных департаментов.

Главная цель поездки – изучение передового опыта ведущего учебного заведения, обладающего богатым историческим опытом и научно-исследовательской базой мирового уровня в области горного дела и промышленной безопасности, а также внедрение лучших разработок в отечественное производство.

Делегация встретилась с коллективом университета во главе с профессором Мустафой Кумралом и ознакомилась с научно-исследовательской деятельностью учебного заведения и работой специализированных лабораторий. Стороны рассмотрели вопросы исследования газоносности шахт, оценки потенциальных рисков и разработки научных решений, обеспечивающих безопасность горных работ. Также обсуждались пути внедрения современных технологий для предупреждения производственных аварий, своевременного выявления и прогнозирования опасных факторов и снижения частоты возникновения чрезвычайных ситуаций.

В рамках рабочей поездки казахстанская сторона обменялась опытом по совершенствованию механизмов обеспечения промышленной безопасности и внедрению передовых научных разработок в производство.

Ожидается, что полученные инновационные данные окажут положительное влияние на укрепление системы промышленной безопасности страны, повышение уровня защиты работников и предупреждение чрезвычайных происшествий на шахтах Казахстана.