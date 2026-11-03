С 4 по 7 ноября 2026 года в городе Баку (Азербайджанская Республика) состоятся XXI чемпионат Мира среди мужчин и XII чемпионат Мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. В международных соревнованиях примут участие 14 мужских и 7 женских команд, представляющих более 20 стран мира.

Республику Казахстан на предстоящих чемпионатах представят национальные сборные команды Министерства по чрезвычайным ситуациям – мужская и женская.

Спортсменам предстоит продемонстрировать профессиональное мастерство, физическую подготовку, скорость, выносливость и командное взаимодействие в четырёх дисциплинах: подъём по штурмовой лестнице в окно учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета 4×100 метров, боевое развёртывание.

Предстоящие чемпионаты станут важным международным спортивным событием, объединившим сильнейших представителей пожарно-спасательного спорта. Для национальных сборных Казахстана это возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, побороться за призовые места и достойно представить страну на мировой арене. Желаем нашим спортсменам успешных выступлений, уверенности в своих силах и новых спортивных достижений!