Зарядные устройства могут стать причиной пожара: что важно заметить вовремя

Поставили устройство на зарядку и ушли по своим делам? Оставили его заряжаться на несколько часов? Кажется, ничего опасного - обычная привычная процедура. Но именно в этот момент устройство может перегреться. Повреждённый кабель, неисправное зарядное устройство или вздувшийся аккумулятор способны привести к короткому замыканию и возгоранию.

Особенно опасно заряжать устройства на кровати, диване, подушке или под одеялом. Мягкая поверхность препятствует отводу тепла, а перегрев увеличивает риск возгорания. Обратите внимание на тревожные признаки: устройство стало необычно горячим, появился запах, дым, потрескивание или корпус начал деформироваться. В такой ситуации зарядку необходимо немедленно прекратить и не использовать неисправное устройство. Если аккумулятор вздулся или устройство повреждено, не пытайтесь снова его заряжать.

А если устройство всё же загорелось, не приближайтесь к нему и не рискуйте собой. Выйдите в безопасное место и сообщите о происшествии по номеру 112. Иногда для предотвращения пожара достаточно просто не оставлять зарядные устройства без внимания и вовремя заметить первые признаки опасности.

МЧС рекомендует не оставлять заряжаемые устройства без присмотра, не заряжать в ночное время во время сна, не заряжать телефоны и другие гаджеты на мягкой мебели или под подушкой, после использования отключать зарядное устройство от сети. Также необходимо следить за исправностью розеток, проводов и электроприборов, не допускать перегрузки электросети.

Признаками неисправности являются сильный нагрев зарядного устройства, вилки или розетки, искрение, запах горелой пластмассы или резины, появление копоти. При таких признаках необходимо немедленно прекратить использование устройства и отключить его от электросети.

При появлении дыма или возгорании необходимо обесточить устройство, если это можно сделать безопасно, вызвать пожарную службу по номерам 101 или 112 и обеспечить эвакуацию людей. Самостоятельное тушение допускается только на начальной стадии и без риска для жизни и здоровья.