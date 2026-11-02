Глава МЧС посетил шахту «Соколовская» в Костанайской области

В рамках рабочей поездки в Костанайскую область министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов посетил шахту «Соколовская» АО «ССГПО», расположенной вблизи города Рудного. Шахта «Соколовская» эксплуатируется с 1975 года. На предприятии трудятся более 900 человек, годовой объём добычи достигает 2 миллионов тонн руды.

Министр ознакомился с планом ликвидации аварий, организацией подземных работ и действующими системами промышленной безопасности. Делегация МЧС спустилась на глубину 344 метра, где ознакомилась с условиями работы шахтёров и особенностями подземной добычи железной руды.

Особое внимание уделено вопросам предупреждения аварийных ситуаций, обеспечению безопасности работников и готовности аварийно-спасательных служб к оперативному реагированию.