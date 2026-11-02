Курсанты Академии гражданской защиты МЧС Казахстана стали победителями международного турнира по рукопашному бою
Курсанты Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС Республики Казахстан успешно выступили на международном турнире по рукопашному бою, посвящённом памяти чемпиона мира, майора полиции Руслана Муканова, который прошёл в городе Щучинск.
В соревнованиях приняли участие 230 спортсменов в составе 17 команд. Представители Академии, выступавшие за команду BATYR TEAM, показали высокий уровень подготовки и завоевали призовые места, обеспечив команде первое общекомандное место.
Золотые медали в своих весовых категориях завоевали Диар Сергали (возрастная категория 16–17 лет, весовая категория 73 кг) и Арман Төлебай (18–23 года, 57 кг). Бронзовым призёром стал Олжас Сабиев (16–17 лет, 67 кг).
В общекомандном зачете курсанты Академии заняли 1 место.
Успешное выступление курсантов стало результатом целеустремлённости, упорных тренировок и высокого уровня спортивной подготовки. Поздравляем спортсменов и их наставников с заслуженной победой! Желаем новых достижений, ярких выступлений и дальнейших успехов!