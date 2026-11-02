Курсанты Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС Республики Казахстан успешно выступили на международном турнире по рукопашному бою, посвящённом памяти чемпиона мира, майора полиции Руслана Муканова, который прошёл в городе Щучинск.

В соревнованиях приняли участие 230 спортсменов в составе 17 команд. Представители Академии, выступавшие за команду BATYR TEAM, показали высокий уровень подготовки и завоевали призовые места, обеспечив команде первое общекомандное место.

Золотые медали в своих весовых категориях завоевали Диар Сергали (возрастная категория 16–17 лет, весовая категория 73 кг) и Арман Төлебай (18–23 года, 57 кг). Бронзовым призёром стал Олжас Сабиев (16–17 лет, 67 кг).

В общекомандном зачете курсанты Академии заняли 1 место.

Успешное выступление курсантов стало результатом целеустремлённости, упорных тренировок и высокого уровня спортивной подготовки. Поздравляем спортсменов и их наставников с заслуженной победой! Желаем новых достижений, ярких выступлений и дальнейших успехов!