Степь и лес под наблюдением: как контролируют пожарные риски осенью

Осенью риск возникновения природных пожаров сохраняется из-за сухой растительности, ветреной погоды и человеческого фактора. МЧС совместно с заинтересованными государственными органами проводит системную работу по мониторингу пожароопасной обстановки и предупреждению возгораний на природных территориях.

С начала пожароопасного периода проведено 18 468 совместных рейдов и патрулирований. Для усиления контроля создано 659 мобильных групп общей численностью 3 733 человека. В их состав вошли сотрудники органов гражданской защиты, полиции, природоохранных и лесных учреждений, а также представители местных исполнительных органов.

По итогам проведённых мероприятий к административной ответственности привлечен 6 041 нарушитель. Среди выявленных нарушений – несанкционированные отжиги, неконтролируемое выжигание сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и несоблюдение других требований пожарной безопасности.

Всего с начала пожароопасного периода на территории страны зарегистрировано 877 лесных пожаров, 43 степных пожаров и 3190 случаев загораний сухостоя.

МЧС напоминает, что даже небольшое возгорание сухой травы может привести к масштабному пожару. Гражданам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры в запрещённых местах, не сжигать сухую растительность и не оставлять без присмотра источники открытого огня.

При обнаружении дыма или возгорания незамедлительно сообщайте по номеру 112. Своевременное сообщение поможет оперативно принять меры и предотвратить распространение огня.