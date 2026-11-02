Спасатель из области Абай завоевал чемпионский пояс на турнире NAIZA 86

1 ноября 2026 года в городе Павлодар на турнире NAIZA 86 в поединке за чемпионский пояс одержал победу сотрудник Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай.

Спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС области Абай Сағындықов Сайран Сұнғатұлы продемонстрировал высокий уровень мастерства и завоевал чемпионский пояс.

Это значимое достижение является результатом упорства, настойчивости, самоотверженного труда и высокого уровня спортивной подготовки нашего сотрудника.