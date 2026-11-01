Пожар на кухне: что делать в первые минуты?

Пожар на кухне может начаться за считанные секунды. Оставленная без присмотра плита, перегретое масло или неисправный электроприбор способны быстро превратить небольшое возгорание в серьёзный пожар.

С начала 2026 года в жилом секторе Казахстана зарегистрировано 4 876 пожаров, что на 12,5% меньше аналогичного периода. При этом 50,6% пожаров произошли из-за нарушений правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, 18,4% связаны с нарушениями требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, ещё 16% случаев вызваны неосторожным обращением с огнём.

Если загорелось масло, главное правило одно: не лейте воду. Вода мгновенно испаряется и может привести к выбросу горящего масла и распространению огня. Выключите плиту, если это безопасно, и накройте посуду крышкой, перекрыв доступ воздуха. Не переносите горящую кастрюлю или сковороду. Оставьте её накрытой до полного остывания. Если огонь распространяется, выйдите из помещения и вызовите пожарных по номеру 101 или 112.

Если загорелся электроприбор, сначала отключите его от сети, если это можно сделать безопасно. Не тушите водой оборудование, находящееся под напряжением. При появлении дыма или распространении огня не пытайтесь самостоятельно справиться с пожаром. Закройте дверь в помещение, покиньте квартиру и предупредите находящихся рядом людей. Не пользуйтесь лифтом и не возвращайтесь за вещами.

Чтобы пожар на кухне не перерос в чрезвычайную ситуацию, не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра, держите полотенца, прихватки и другие горючие материалы подальше от плиты, регулярно проверяйте электропроводку и бытовую технику. Семьям с детьми важно исключить доступ к плите и горячей посуде. И главное, при первых признаках пожара не теряйте время на попытки спасти имущество.