В селе Актобе Кармакшинского района Кызылординской области открылось 261-ое добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары». Новый пожарный пост будет обеспечивать пожарную безопасность 6 446 жителей сел Актобе, III Интернационал и Дур Онгар.

Пожарный пост построен при спонсорской поддержке местного предпринимателя села Актобе. Здесь созданы все необходимые условия для несения службы. В здании предусмотрена система отопления «теплый пол», фасад отделан жидким травертином. Для оперативного выезда специальной техники гараж оборудован автоматическими воротами. Для укрепления материально-технической базы нового формирования от МЧС переданы пожарная автоцистерна с необходимым пожарно-техническим оборудованием и комплектами боевой одежды. Также для поддержания постоянной связи с ближайшим пожарным подразделением установлены стационарные средства связи.

Открытие нового поста позволит повысить уровень безопасности населенных пунктов и обеспечить более оперативное реагирование на пожары и чрезвычайные ситуации.