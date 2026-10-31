В селе Сабынды Коргалжынского района Акмолинской области состоялось открытие 306-го добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Зона обслуживания поста охватывает три населённых пункта с общей численностью населения 1 770 человек.

Новый пожарный пост расположен на базе местного товарищества с ограниченной ответственностью на расстоянии 56 километров от ближайшей специализированной пожарной части. Для выполнения поставленных задач пожарный пост оснащён специальной техникой, необходимым оборудованием и укомплектован личным составом. Это позволит обеспечить готовность подразделения к выполнению задач по предупреждению и ликвидации пожаров.

Наличие пожарного подразделения позволит обеспечить более оперативное реагирование на возможные возгорания и повысить уровень безопасности жителей. Его открытие значительно повысит готовность к реагированию на пожары и другие чрезвычайные ситуации, а также сократит время прибытия сил и средств к месту происшествия.