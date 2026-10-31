В селе Асенкритовка района Беимбета Майлина Костанайской области министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов торжественно открыл новый пожарный пост в рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары». Объект расположен в 21 километре от административного центра района села Айет, и обеспечит противопожарную защиту пяти нацеленных пунктов с общей численностью населения более 2 тысяч человек.

Глава МЧС ознакомился с материально-техническим оснащением пожарного поста, планировкой помещений и условиями несения службы личного состава. Особое внимание было уделено готовности подразделения к оперативному реагированию на пожары и другие чрезвычайные ситуации, а также обеспечению необходимых условий для работы добровольных пожарных.

В здании предусмотрены ангар для размещения пожарного автомобиля, пункт связи, комната отдыха, кухня, подсобное помещение, санитарный узел и душевая. МЧС передало посту пожарный автомобиль для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Добровольные пожарные будут нести круглосуточное дежурство, обеспечивая постоянную готовность к выезду на вызовы и оказанию помощи населению до прибытия профессиональных подразделений.

В ходе церемонии состоялось вручение благодарственных писем МЧС за вклад в развитие системы гражданской защиты. Ключи от нового пожарного поста и пожарного автомобиля вручены акиму района Қайсару Мыржақыпову. Строительство пожарного поста было начато в июне и завершено в установленные сроки. Объект возведен при поддержке АО «Варваринское», оказавшего спонсорскую помощь в развитии противопожарной инфраструктуры сельской местности.