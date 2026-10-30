В Костанайской области открыли обновленную пожарную часть

В ходе рабочей поездки в Костанайскую область министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов принял участие в торжественном открытии пожарной части № 24 в селе Карасу. Объект прошёл комплексную реновацию в рамках масштабной программы модернизации инфраструктуры МЧС, которая охватила сотни подразделений по всей стране.

В пожарной части обновлены служебные помещения, проведён ремонт основного здания и установлен модульный ангар на шесть пожарных автомобилей. В состав комплекса также входит здание отдела по чрезвычайным ситуациям Карасуского района. Подразделение обеспечивает противопожарную защиту территории с населением около 19 тысяч человек.

При обновлении особое внимание уделили повседневным потребностям пожарных и спасателей. На территории оборудованы футбольное поле, воркаут-зона, пространство для отдыха и спортивный зал Batyr Team. Здесь сотрудники смогут заниматься физической подготовкой, проводить тренировки и восстанавливать силы после дежурств.

В ходе церемонии министр поздравил личный состав с открытием объекта. Отличившимся сотрудникам вручены ведомственные медали и благодарственные грамоты. Завершилось мероприятие совместной посадкой деревьев на территории пожарной части.

Масштабная реновация пожарно-спасательной инфраструктуры продолжается по всей стране. Обновление действующих подразделений позволяет обеспечить надлежащее содержание техники, совершенствовать организацию службы и создавать пространства для профессиональной подготовки и отдыха спасателей.