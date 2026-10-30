Almaty Hike: туристы могут заранее зарегистрировать поход в горы через специальный сайт

В Алматы запустили онлайн-сервис Almaty Hike, который позволяет туристам заранее сообщить о планируемом походе в горы. Инициатива направлена на повышение безопасности отдыхающих и оперативности работы спасательных служб в случае чрезвычайных ситуаций.

Проект разработан и подготовлен природоохранной прокуратурой г. Алматы, Иле-Алатауским государственным национальным природным парком, Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби, Департаментом по чрезвычайным ситуациям и акиматом города Алматы. Его внедрение также связано с реализацией приказа МЧС Республики Казахстан № 363 от 27 августа 2025 года, регулирующего информирование территориальных органов в сфере гражданской защиты о посещении труднодоступных и потенциально опасных объектов.

«Безопасность в горах начинается с ответственного отношения каждого туриста. Перед выходом необходимо заранее спланировать маршрут, учитывать погодные условия, оценивать собственные физические возможности и сообщать о завершении похода», - отметил начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Дамир Ермагамбетов на брифинге Региональной службы коммуникаций.

С помощью сайта Almaty Hike туристы могут заранее указать информацию о начале маршрута и оставить контактные данные. Для этого необходимо перейти на сайт либо отсканировать QR-код, размещенный в автобусах и на остановках маршрутов, следующих в сторону горных районов и национальных парков. Регистрация занимает несколько минут: пользователю достаточно заполнить электронную форму, указав номер телефона и сведения о начале похода. После завершения маршрута важно повторно зайти на сайт и отметить возвращение, закрыв регистрацию. Предварительная регистрация помогает заблаговременно получить информацию о планируемом походе. В случае возникновения чрезвычайной ситуации эти сведения могут облегчить поиск туристов и помочь спасателям быстрее сориентироваться при проведении поисково-спасательных работ.

Для повышения готовности спасательных служб к зимнему сезону 2026/2027 годов в Алматы задействованы два профессиональных спасательных подразделения общей численностью 194 человека. В их распоряжении находятся 60 единиц техники и два вертолета. Дополнительно к поисково-спасательным работам привлекаются более 100 волонтеров Федерации альпинизма и Добровольной спасательной службы.

Спасатели призывают жителей и гостей города ответственно относиться к собственной безопасности, заранее планировать горные маршруты, учитывать погодные условия и обязательно сообщать о возвращении после завершения похода.