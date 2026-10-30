В селе Копа Хромтауского района Актюбинской области состоялось открытие 304-го добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Новый пожарный пост будет обеспечивать пожарную безопасность двух населённых пунктов, где проживает 1228 человек.

В церемонии открытия приняли участие начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Кахарман Оразалин, аким Хромтауского района Нурхан Тлеумуратов, жители населённых пунктов, а также личный состав гарнизона. Местными исполнительными органами созданы необходимые условия для несения службы, оборудованы бытовые помещения для отдыха личного состава. МЧС оснастило пост необходимой пожарной техникой.

Открытие нового объекта позволит сократить время прибытия к месту происшествия, повысить оперативность реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации.