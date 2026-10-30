В селе Караой Уилского района Актюбинской области состоялось открытие 303-го добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Новый пожарный пост будет обеспечивать пожарную безопасность двух населённых пунктов, на территории которых проживают в общей сложности 1207 человек.

В церемонии открытия приняли участие начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Кахарман Оразалин, аким Уилского района Сакен Займолдин, жители населённых пунктов, а также личный состав гарнизона.

Местными исполнительными органами созданы необходимые условия для несения службы, в том числе оборудованы бытовые помещения для отдыха личного состава. МЧС оснастило пост необходимой пожарной техникой.

Открытие нового объекта позволит сократить время прибытия к месту происшествия, повысить оперативность реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации.