В Уральске состоялись семинар-совещание и выставка современных зарубежных разработок в области пожаротушения и аварийно-спасательных работ с участием сотрудников МЧС, АО «УральскАгроРемМаш» и представителей ведущих зарубежных производителей. Сотрудники МЧС посетили производственные площадки, где ознакомились с процессом изготовления специальной техники, в том числе пожарных автомобилей. Участники смогли проследить основные этапы производства от сборки отдельных узлов и монтажа оборудования до получения готовой пожарной техники.

В рамках мероприятия состоялась выставка с участием зарубежных компаний Bronto (Финляндия), AVG, Vetter (Германия), Interspiro (Швейцария), Godiva (Великобритания), Kuzmacsan (Турция), KEX (Китай) и POK (Франция). Они продемонстрировали современные образцы пожарно-спасательной техники и оборудования, предназначенные для повышения эффективности пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. Участники также ознакомились с новым дыхательным аппаратом компании Interspiro и другими техническими решениями, применяемыми в работе пожарных и спасателей. Отдельное внимание было уделено перспективам локализации производства в Казахстане высотной пожарной техники, включая подъёмники Bronto и пожарные автолестницы Rosenbauer–Metz. Реализация данных инициатив позволит развивать отечественное производство специализированной техники, а также компетенции в области её технического обслуживания и ремонта на территории страны. Современные подходы находят применение не только в производстве техники, но и в её дальнейшем техническом сопровождении. В частности, АО «УральскАгроРемМаш» представило цифровую онлайн-платформу гарантийного обслуживания, позволяющую получать информацию об автомобилях, подавать заявки и отслеживать их обработку. Завершающим этапом семинар-совещания стала презентация новой пожарной автоцистерны, разработка которой велась с начала текущего года совместно специалистами МЧС и АО «УральскАгроРемМаш».

Представлен готовый образец пожарного автомобиля на базе шасси IVECO 4×4, оснащённого пожарным насосом Godiva. Автомобиль получил обновлённую кабину боевого расчёта (КБР) с улучшенной эргономикой и условиями размещения личного состава, а также переработанную пожарную надстройку. При разработке учитывались предложения специалистов МЧС и практические требования к эксплуатации техники в подразделениях пожарной охраны. Представленный автомобиль стал наглядным результатом совместной работы МЧС и отечественного производителя, направленной на совершенствование пожарной техники с учётом реальных потребностей спасателей. В завершение мероприятия состоялось обсуждение, в ходе которого участники обменялись мнениями и ответили на вопросы, касающиеся дальнейшего совершенствования пожарной техники, внедрения современных технических решений и перспектив сотрудничества между МЧС, отечественным предприятием и зарубежными производителями.

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом, ознакомления с передовыми разработками и обсуждения перспектив локализации производства. Реализация совместных инициатив будет способствовать развитию отечественного пожарного машиностроения, повышению технической оснащённости подразделений МЧС и эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации.