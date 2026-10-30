В Костанайской области обсудили меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В ходе рабочей поездки в Костанайскую область министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов совместно с акимом региона Кумаром Аксакаловым провёл совещание по вопросам безопасности населения. Основное внимание уделили подготовке к паводкам, предупреждению природных пожаров, промышленной безопасности и развитию спасательной инфраструктуры.

Одной из главных тем стала защита населённых пунктов от весенних паводков. В результате проведённых инженерных работ угроза подтопления снята в 55 населённых пунктах и снижена ещё в 33. Продолжается реализация противопаводковых мероприятий, включая укрепление защитных сооружений и подготовку к предстоящему сезону. Отдельно рассмотрены вопросы содержания гидротехнических объектов и обеспечения их безопасной эксплуатации.

За девять месяцев пожарные и спасатели области совершили более 3 тысяч оперативных выездов и спасли 134 человека. В текущем году подразделения получили 19 единиц техники, завершено строительство пожарного депо в Тобыле, проведена реконструкция пожарной части в Карасуском районе и ремонт зданий ряда подразделений. По программе «Ауыл құтқарушылары» открыты три круглогодичных пожарных поста в сёлах Свердлов, Клочково и Жамбыл. Продолжается создание ещё 13 постов, что позволит повысить доступность пожарной охраны для жителей отдалённых населённых пунктов.

Отдельное внимание уделили предупреждению лесных и степных пожаров, их раннему обнаружению, профилактике возгораний в жилом секторе и отравлений угарным газом в отопительный сезон.

С учётом промышленного потенциала Костанайской области рассмотрены вопросы соблюдения требований безопасности на предприятиях, технического состояния оборудования и готовности аварийно-спасательных служб. Продолжается государственный надзор за опасными производственными объектами и реализация мероприятий по техническому перевооружению.

В повестку также вошли безопасность на водоёмах и профилактика несчастных случаев с детьми.

По итогам совещания обозначены направления совместной работы МЧС и акимата по подготовке к сезонным чрезвычайным ситуациям, развитию пожарной инфраструктуры и оснащению спасательных подразделений. Приоритетом остаются своевременное предупреждение происшествий и обеспечение безопасности жителей области.