В стране продолжается реализация ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары», направленной на укрепление пожарной безопасности в сельской местности. В селе Каратал Шыганак-Берсиевского сельского округа Уилского района Актюбинской области проведена модернизация добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары». Это 302-й пожарный пост, открытый в республике в рамках данной программы.

В церемонии открытия приняли участие начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Кахарман Оразалин, аким Уилского района Сакен Займолдин, а также личный состав гарнизона.

Новый пожарный пост будет обеспечивать пожарную безопасность двух населённых пунктов, на территории которых проживают в общей сложности 1522 человека. Местными исполнительными органами созданы необходимые условия для несения службы, в том числе оборудованы бытовые помещения для отдыха личного состава. МЧС оснастило пост необходимой пожарной техникой.

Открытие нового объекта позволит сократить время прибытия к месту происшествия, повысить оперативность реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации