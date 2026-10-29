Определено лучшее звено газодымозащитной службы южных регионов Казахстана

Впервые в Алматы состоялся Кубок Южного звена газодымозащитной службы 2026. За звание лучших боролись команды из Алматы и Шымкента, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областей. Соревнования включали два этапа: проверку теоретических знаний и выполнение практических упражнений.

Практическая часть объединила серию испытаний, требующих от газодымозащитников профессиональной подготовки, физической выносливости и слаженной командной работы. В начале участники продемонстрировали правильность надевания боевой одежды пожарного и дыхательных аппаратов со сжатым воздухом, а также провели контрольную проверку оборудования.

Далее звенья приступили к выполнению специальных заданий. Одним из них стало вскрытие металлической двери с использованием бензореза. Следующим испытанием были разведка в условиях, имитирующих пожар, поиск и эвакуация условного пострадавшего, передача информации постовому поста безопасности и тушение условного очага возгорания.

Участникам также предстояло преодолеть 20-метровый кабельный коллектор с аварийно-спасательным инструментом и выполнить резку металлической арматуры. В программу вошла и замена баллонов дыхательных аппаратов без снятия лицевой части маски. В ходе следующих испытаний газодымозащитники проходили макет квартиры с ограниченной видимостью, преодолевали двухметровый забор, слаженно выполняли командные упражнения с автомобильными шинами и пожарными рукавами, а также проходили снаряд «Паутина». Завершающим испытанием стал подъём по лестнице «Здоровья», состоящей из 115 ступеней. На каждом этапе судьи оценивали правильность выполнения заданий, соблюдение техники безопасности, скорость и согласованность действий участников.

По итогам соревнований 1 место заняла г. Алматы, 2 место г. Шымкент, на 3 месте Туркестанская область. Победители и призёры Кубка Южного звена ГДЗС – 2026 награждены грамотами, кубками и памятными подарками. Соревнования стали площадкой для профессионального обмена опытом между подразделениями южных регионов Казахстана и проверки готовности газодымозащитников к работе в сложных и опасных условиях.