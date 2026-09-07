60 секунд безопасности: «Балкон - не склад!»

Превращение балконов и лоджий в места хранения ненужных вещей представляет серьезную угрозу пожарной безопасности. Нередко жители хранят на балконах старую мебель, картонные коробки, бумагу, пластиковые изделия и другие легковоспламеняющиеся материалы.

В случае возникновения пожара такие предметы способствуют быстрому распространению огня. Иногда причиной серьезного возгорания может стать всего один непотушенный окурок или неисправный электрический прибор.

Непотушенный окурок, попавший на балкон с верхнего этажа или извне, может воспламенить находящиеся там горючие материалы и за короткое время привести к пожару. Кроме того, неисправная электропроводка, короткое замыкание и использование неисправных электрических приборов также повышают риск возникновения возгорания.

В связи с этим жителям необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать захламления балконов и лоджий.

Не превращайте балконы и лоджии в склады ненужных вещей. Не храните на них старую мебель, бумагу, картонные коробки, пластик и другие горючие материалы.

Для предотвращения пожаров необходимо:

- не хранить на балконах и лоджиях горючие и легковоспламеняющиеся материалы;

- не использовать неисправные электрические приборы;

- регулярно проверять исправность электропроводки и электрических устройств;

- не выбрасывать окурки из окон и с балконов;

- строго соблюдать требования пожарной безопасности.

При обнаружении пожара или дыма немедленно звоните по номерам 101 или 112! Помните: балкон - не склад! Соблюдение простых правил пожарной безопасности - важная гарантия сохранения имущества, здоровья и, самое главное, человеческой жизни.