Пять точек безопасности: что проверить в доме перед холодами

С наступлением холодов возрастает риск возникновения пожаров в жилом секторе. Использование печного отопления, электрообогревателей и других электроприборов увеличивает нагрузку на электросети и требует особого внимания к соблюдению правил пожарной безопасности.

МЧС Казахстана проводят профилактические мероприятия в жилом секторе, разъясняя жителям правила безопасной эксплуатации отопительного оборудования. Спасатели рекомендуют проверить пять основных элементов безопасности в доме:

Печь. Перед началом отопительного сезона необходимо убедиться в ее исправности, проверить топочную дверцу, отсутствие трещин и повреждений, а также наличие предтопочного металлического листа и противопожарной разделки. Не допускается перекал печи, ее эксплуатация с неисправностями и оставление без присмотра во время топки. Нельзя поручать растопку печи детям.

Дымоход. Его необходимо своевременно очищать от сажи и проверять на наличие трещин и других повреждений. Неисправности следует устранить до начала эксплуатации. Печные задвижки нельзя закрывать до полного сгорания топлива и прекращения образования угарного газа.

Электропроводка. Дополнительные электроприборы увеличивают нагрузку на сеть, что может привести к короткому замыканию и возгоранию. Следует проверить состояние проводки, розеток, выключателей и удлинителей, заменить поврежденные элементы и не подключать несколько мощных приборов к одной розетке. Если вилка, розетка или провод нагреваются, необходимо прекратить использование оборудования и обратиться к специалисту.

Электрообогреватели. Приборы необходимо устанавливать на устойчивую поверхность, вдали от мебели, штор, одежды и других горючих материалов. Запрещается накрывать работающие обогреватели, использовать неисправные устройства и оставлять их без присмотра.

Датчик угарного газа. Угарный газ не имеет цвета и запаха, поэтому обнаружить его без специальных устройств невозможно. Автономный датчик своевременно предупредит об опасной концентрации газа. Необходимо регулярно проверять его работоспособность и своевременно менять элементы питания.

Сотрудниками МЧС с начало отопительного периода при поддержке местных исполнительных органов и неправительственных организаций устанавлено порядка 13 тысяч датчиков угарного газа. При срабатывании датчика необходимо немедленно вывести людей на свежий воздух, покинуть опасное помещение и вызвать экстренные службы по номерам 101 или 112. Возвращаться в помещение до устранения опасности нельзя.

МЧС Казахстана призывает граждан заранее готовить дома к отопительному сезону, соблюдать требования пожарной безопасности, хранить спички и зажигательные приборы в недоступных для детей местах и не оставлять без присмотра источники открытого огня и включенные электрообогреватели. Печь, дымоход, электропроводка, обогреватель и датчик угарного газа пять точек, которые необходимо проверить перед наступлением холодов. Своевременная проверка оборудования и соблюдение простых правил помогут предотвратить пожар и сохранить жизнь и здоровье близких.